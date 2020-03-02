"Из-за совещания по безопасности труда в связи с распространением коронавируса Covid-19 открытие музея в понедельник задерживается. На данный момент Лувр закрыт. Пожалуйста, напишите в службу поддержки Assistance-billetterie@louvre.fr за возвратом средств за билеты, приобретенные на воскресенье и утро понедельника", — говорится в сообщении.



Лувр не работает с 1 марта из-за требований сотрудников принять меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса, и пока неясно, когда музей откроется. Утром в понедельник у стеклянной пирамиды собрались посетители, которые прождали входа несколько часов под дождем. При этом никто из сотрудников не располагал информацией, будет Лувр открыт или нет.



Ранее в субботу Совет министров Франции под председательством президента Эмманюэля Макрона провел экстренное заседание, после которого правительство объявило о серии мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В национальном масштабе собрания в помещениях более 5 тыс. человек запрещены до нового распоряжения. Лувр принимает в день больше, чем пять тысяч человек.