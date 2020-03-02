"В районе 5-го километра дорога перекрыта железобетонными блоками и грунтом, однако, как сообщили наши спасатели, на мосту через реку Сары-Узень сделан самостоятельный стихийный проезд, по которому автомобили, вопреки запретам и предупреждениям, все равно проезжают на плато Ай-Петри", — говорится в пресс-релизе.

Ай-Петри — популярный у туристов объект — находится над городом Алупка и поселком Кореиз. С южного берега Крыма на плато проведена канатная дорога (с 20 января канатка временно закрыта на профилактические работы, они проводятся ежегодно). С горы открывается красивая панорама на берег Черного моря и Ялту.

На плато можно попасть по дорогам со стороны Ялты и Бахчисарая. Второй путь временно закрыт с 4 февраля.

"Место, где повреждено дорожное покрытие, огорожено временными дорожными блоками, но, несмотря на дорожные знаки, запрещающие движение во избежание чрезвычайных происшествий, граждане на личных авто упорно продолжают движение по этой дороге", — говорят в МЧС Крыма.

Ведомство подчеркивает, что проезжая под запрещающие знаки, не зная дороги и ее особенностей, туристы в итоге могут попасть в ситуации, когда требуется помощь спасателей.

"В любом случае наши спасатели всегда готовы к оказанию помощи пострадавшим, но, если вы целенаправленно пренебрегаете рекомендациями МЧС, то спасательная служба не станет гарантией вашей безопасности", — отмечают в МЧС республики.