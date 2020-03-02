"Мы испытали настоящий ажиотаж – только в первый день парк посетили 87 тысяч человек. Конечно, есть и сложности. Мы прислушиваемся к конструктивной критике и учитываем отзывы посетителей, чтобы исправить недочеты и стать лучше", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ХК "Остров мечты" Амирана Муцоева.

В пресс-релизе отмечается, что очереди к аттракционам – нормальная практика для крупных парков развлечений в мире.

"Время ожидания в очереди на отдельные аттракционы может достигать одного часа и даже больше – это распространенная практика для крупных тематических парков по всему миру", – объяснил технический директор тематического парка Иван Шоль.

В управляющей компании отметили, что на время ожидания для посетителей также предусмотрены развлечения. "Чтобы гости не скучали в очереди перед аттракционом, мы предусмотрели сопутствующие развлечения, во время ожидания мы рассказываем историю мультфильма, тем самым подготавливая их к основному приключению", — пояснил Шоль.

В настоящий момент в парке работает более 20 аттракционов. При этом аттракционы "Библиотека Снежной королевы", "Полет в тоннеле", "На крыльях ветра" и "Отель Трансильвания" запустятся в течение одного-двух месяцев.

"Отложенный запуск связан со сложностью реализации медиаконтента, который будет использоваться во время катания на аттракционах, − сообщил Муцоев. − Мы привлекли лучшие компании, которые создавали визуальные эффекты для фильмов и сериалов, таких как "Парк Юрского периода" и "Игра престолов", но не успели запустить эти аттракционы к открытию. Причина – технический прогресс. С момента задумки аттракциона прошло более 4 лет. В процессе разработки медиаконтента было принято решение улучшить качество изображения, увеличив разрешение с Full HD на 4К (с 30 до 60 кадров в секунду). Это технически сложная кропотливая работа, которая требует ресурсов и дополнительных вычислительных мощностей".

"Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк, который расположен в Нагатинской пойме на юге Москвы. Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.