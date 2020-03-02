"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", — говорится в рекомендациях ВОЗ, опубликованных на официальном сайте организации.

Более эффективно давать рекомендации путешественникам о том, как можно избежать заражения, а также собирать декларации о состоянии здоровья на въезде в страну с контактными данными пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты, считают во всемирной организации.

В России в рамках мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции во всех пунктах пропуска через границу проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с помощью тепловизионного оборудования. Такая мера призвана определить людей с высокой температурой — одним из симптомов вирусной инфекции.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 21 декабря 2019 года по 1 марта этого года с помощью такого досмотра на границе было выявлено 128 прибывших из Китая пассажиров, у которых были признаки болезни. В каждом случае был проведен полный комплекс противоэпидемических мер.