Delta не будет летать в финансовую столицу Италии до начала мая. Последний рейс в Милан будет выполнен в понедельник, обратный — во вторник, сообщила компания.

American Airlines прекратит перелеты из Нью-Йорка и Майами в Милан до 24 апреля из-за сокращения спроса. Последний рейс из Италии будет выполнен в воскресенье.

Число заразившихся коронавирусом продолжает быстро увеличиваться в Италии и по состоянию на вечер воскресенья составляет 1694 человека, свидетельствуют официальные данные. Больше всего страдают северные области, особенно Ломбардия.