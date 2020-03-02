"Лувр был закрыт в воскресенье в течение всего дня. Сотрудники музея отказались работать в связи с распоряжением правительства запретить мероприятия с участием больше 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. Лувр принимает в день больше, чем пять тысяч человек", — сообщает радио Europe 1.

Как отмечается, сотрудники Лувра ждут принятия мер для обеспечения их безопасности. В понедельник пройдет экстренное заседание комитета по охране труда по вопросу работы музея в ближайшие дни. Если Лувр все-таки будет закрыт, посетителям вернут деньги за билеты.

Сотрудники музея требуют, чтобы их обеспечили средствами дезинфекции, а также установили защитные стекла между кассирами и посетителями.

По состоянию на 12:00 мск (10:00 в Париже), музей не работает. "Ждем у входа, чтобы попасть внутрь. Сотрудники говорят нам, что может быть он откроется, а может быть и нет", — написал в Twitter один из туристов. Он выложил фотографию, на которой посетители под зонтами в теплых куртках стоят у стеклянной пирамиды.

"Было бы лучше, если бы сотрудники хоть что-то сказали. Сейчас ничего не понятно", — написал турист.

Совет министров Франции под председательством президента Эмманюэля Макрона провел в субботу экстренное заседание, после которого правительство объявило о серии мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В национальном масштабе собрания в помещениях более 5 тыс. человек запрещены до нового распоряжения. Из-за этого уже были отменены некоторые концерты и спортивные мероприятия, ряд других активностей под угрозой аннуляции.