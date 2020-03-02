"Все мы надеемся, что с вирусом удастся справиться до высокого сезона, сработает отложенный спрос, сработает last-minute. Но сценарий может быть и другим – с расширением географии проблемных дестинаций, параличом продаж, возвратами по ранним бронированиям и несостоявшимся турам, сокращением туризма и выездного, и въездного, отменой событийных и корпоративных мероприятий — что уже происходит. Вопрос только в масштабах кризиса и его продолжительности", — сказал Шпилько порталу "Интерфакс-Туризм".

По его словам, в сложившейся ситуации государство могло бы поддержать турбизнес.

"Для въездных туроператоров это может быть увеличение субсидий за привлечение в РФ иностранных туристов – причем, и объема бюджетных ассигнований, и выплат в расчете на туриста, и в части географии въездных турпотоков, на которые распространяются субсидии", — считает президент РСТ.

Среди других возможных мер — налоговые каникулы, в частности, для гостиниц. "Причем, не только на федеральном, но и на региональном уровне, в особенности налогов на землю и имущество организаций. Естественно, тема налоговых каникул актуальна и для турбизнеса – особенно сейчас, когда туроператоры должны и возвращать средства туристам, и наступил период налоговых платежей по итогам 2019 года", — подчеркнул Шпилько.

Еще одна мера, по его словам, — беспроцентные кредиты под госгарантии, которые позволят кому-то перекредитоваться, а кому-то – просто дотянуть до лучших времен.

"Сложнее всего дело обстоит с выездными туроператорами и турагентами, которые находятся на "передовой" потерь от коронавируса. Здесь как минимум актуален возврат средств за проданные по невозвратным тарифам билеты на регулярные авиарейсы, погашение убытков по сорванным чартерным программам", — заметил эксперт.

Он добавил, что в качестве меры поддержки может выступить и мораторий на взносы в резервный, а возможно и в фонд персональной ответственности "Турпомощи". Также может помочь увеличение субсидий в сфере внутреннего туризма – поскольку российские туристы в случае дальнейшей эскалации ситуации с коронавирусом могут переориентироваться на российские курорты и экскурсионные направления.

Шпилько призвал наложить мораторий на любые нормотворческие инициативы, направленные на увеличения финансовой нагрузки на туриндустрию, будь то гостиничный сбор, электронная путевка, госрегулирование цен на гостиницы в период проведения событийных мероприятий.

"Кроме того, для турбизнеса огромное значение имеет отмена абсолютно нерыночной нормы ст. 14 132-ФЗ (Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Рссийской Федерации" –ИФ) о 100% возврате средств по проданным турам в условиях форс-мажора. Это ставит туроператоров в неравные условия с авиакомпаниями и отелями, которые не обязаны возвращать 100% средств", — подчеркнул Шпилько.

Глава РСТ также напомнил о необходимости установить четкие сроки на запрет для туроператоров продавать туры в Италию, Южную Корею и Иран. "Нельзя вводить временную, а фактически, бессрочную приостановку этой деятельности. Да еще в условиях, когда продолжается авиасообщение, выдаются визы, работают онлайн-сервисы по продаже тех же услуг", — сказал он. РСТ уже направил в Роспотребнадзор соответствующее письмо.

"Нельзя в сложившейся ситуации не поддержать и предложение об открытии для туроператоров египетских курортов — в смысле возобновления чартерного авиасообщения. Особенно с учетом осложнения российско-турецких отношений в связи с обострением ситуации в Сирии", — заключил президент РСТ.

Меры поддержки турбизнеса будут обсуждаться в понедельник. В Ростуризме пройдет встреча представителей федеральных органов исполнительной власти, крупных туроператоров и общественных организаций.