"Празднование 8 марта станет визитной карточкой современной Ялты. С 6 по 9 марта на набережной города гостей ждет большой праздник", — говорится в программе праздника, предоставленной министерством.

На три выходных дня запланировано больше десятка мероприятий. Организаторы готовят конкурс на самую грациозную даму с собачкой, танцевальный флешмоб, вернисаж крымской косметики, выставку ретро-автомобилей, галерею шляпок, гастрономическую ярмарку, шоу барменов, сувенирные лавки, фотозоны, концерты.

"Одним из сюрпризов всем женщинам Ялты станет чеховский вишневый пирог к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Его длина составит 20 м, а ширина — 80 см", — обещают организаторы.

В Ялте расположен дом-музей писателя Антона Чехова, где он провел последние шесть лет жизни. На городской набережной в 2004 году появилась бронзовая скульптурная композиция "Чехов и дама с собачкой" в честь персонажа из его одноименного произведения.