"По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании "Аэрофлот", подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее сайте.

Там отметили, что все пассажиры, следовавшие одним рейсом с этим больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра.

"Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов Covid-19 на данный момент не выявлено", — подчеркнули в посольстве.

В сообщении отмечается, что согласно информации китайских властей, "сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, останутся изолированными в упомянутой гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России".

"Оставшиеся пассажиры смогут покинуть гостиницу в течение дня 2 марта. Посольство в контакте с компетентными органами Китая отслеживает развитие ситуации и поддерживает связь с нашими гражданами", — отметили в российской дипмиссии.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор в своем ежедневном бюллетене сообщил, что в России не зарегистрировано новых фактов заражения новым коронавирусом Covid-19.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,026 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8,4 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два — в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 3,736 тыс. — выявлено в Южной Корее, 1,694 тыс. — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре — 106 больных, Гонконге — 98, США — 74, Испании — 71, Германии — 66, Кувейте — 45, Таиланде — 42, на Тайване — 40, Бахрейне — 38, Великобритании — 35, Австралии и Малайзии — по 29, ОАЭ — 21, Канаде — 20, Ираке и Норвегии — по 19, Вьетнаме — 16, Швеция — по 15, Макао, Нидерландах и Швейцария — по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира.