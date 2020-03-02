"Паром больше не ходит по этой линии. Это решение было принято в конце ноября. Отмена произошла в связи с нерентабельностью и со сложными отношениями между Японией и Кореей. Поскольку он идет через две страны, то корейской компанией было принято решение прекратить деятельность этого парома" — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в турагентстве "Топ Тур", реализующим билеты на паром.

Последний рейс из порта Владивосток паром выполнил 26 ноября 2019 года. Анонсировалось, что рейсы приостановлены до 28 февраля 2020 года "в связи с ухудшением отношений между Республикой Корея и Японией".

Паром Eastern Dream курсировал между Владивостоком, Донхэ и Сакаиминато с 2009 года еженедельно. Судно было построено в 1993 году. На пароме размещаются 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На нем располагалось три класса кают, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли.

Как сообщалось, двусторонние отношения Японии и республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров, а затем исключил страну из списка надежных торговых партнеров.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

Также 1 марта в связи со вспышкой коронавируса вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean air. Все рейсы обе компании будут выполнять в терминал F "Шереметьево", который ранее был выделен для пассажиров из Китая. Авиакомпании "Аврора", S7 и "Якутия", до сих пор летавшие в Южную Корею регулярными рейсами, с 1 марта продолжат полеты в ограниченном чартерном режиме.

Приморский край принимал три четверти въездного турпотока РФ из Республики Корея. По данным на первый квартал 2019 года, Приморья посетили 47 тыс. человек из Кореи, почти 46 тыс. из них туристы. Около половины иностранцев прибыли в Приморье через авиационный пункт пропуска.