Согласно материалам дела, 15 апреля 2019 года в УФАС поступило заявление гражданина с жалобой на полученную по электронной почте рекламу S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпании "Сибирь") о скидках на авиабилеты перевозчика для держателей карт S7-Tinkoff. В рекламе были заявлены сроки действия акции — с 22 по 25 марта 2019 года.

При этом в объявлении не указывалось, что распродажа начнется 22 марта не с 00:00, а только с 15:30 мск. Чтобы узнать эту информацию, требовалось перейти по интерактивной ссылке "Полные условия акции", которая была размещена "в самом низу рекламного письма (под всеми остальными блоками), в том числе под копирайтами, реквизитами АО "Авиакомпания "Сибирь", и выполнена значительно более мелким и менее ярким шрифтом", отмечается в материалах дела.

Рассмотрев это обращение, 15 июля управление ФАС признало рекламу ненадлежащей, а авиакомпанию — нарушившей требования пункта 3 части 3 и части 7 статьи 5 федерального закона "О рекламе". Было возбуждено дело об административном правонарушении, составлен соответствующий протокол, вынесено постановление о назначении штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Авиакомпания обратилась в суд с требованием признать это постановление незаконным.

"Потребитель фактически не получил предусмотренную законом информацию и был введен в заблуждение относительно предполагаемого времени начала проведения акции и условиях ее проведения. Таким образом, антимонопольный орган пришел к правомерному выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ", — отмечается в решении суда.