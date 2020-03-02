При этом на Китай приходится 80,026 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8,4 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два — в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 3,736 тыс. — выявлено в Южной Корее, 1,694 тыс. — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре — 106 больных, Гонконге — 98, США — 74, Испании — 71, Германии — 66, Кувейте — 45, Таиланде — 42, на Тайване — 40, Бахрейне — 38, Великобритании — 35, Австралии и Малайзии — по 29, ОАЭ — 21, Канаде — 20, Ираке и Норвегии — по 19, Вьетнаме — 16, Швеция — по 15, Макао, Нидерландах и Швейцария — по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира.