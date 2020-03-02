По информации "Объединения аэропортов Грузии", Ryanair, осуществляющая 4 рейса в неделю по маршруту Милан — Тбилиси — Милан, с 8 марта по 7 апреля сокращает полеты на этом направлении до двух частот. В течение этого же периода (с 8 марта по 7 апреля) ирландский лоукостер прекращает рейсы Болонья — Кутаиси — Болонья.

Ранее об ограничении полетов между Грузией и Италией сообщила венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air, базирующаяся в международном аэропорту Кутаиси (второй по величине город в Грузии), выполняющая рейсы в направлении Милана, Рима, Болоньи и Бари.

Wizz Air с 12 марта по 2 апреля из Кутаиси в Милан будет осуществлять только один рейс в неделю вместо четырех. Что касается полетов в Рим, то с 18 марта по 25 марта из двух рейсов остается также один. Сокращаются также рейсы в направлении Болоньи и Бари.

Грузия на данном этапе решила не отменять прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса. Как сообщалось, ограничения введены на авиасообщение с Китаем и Ираном, а также на сухопутной границе.