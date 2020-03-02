"Общественный экспертный совет по развитию туризма при губернаторе вышел с инициативой на администрацию края, на департамент экономики и туризма, с предложением индексировать тарифы для центральной России на полеты на Дальний Восток, чтобы для россиян цены стали приемлемы. Это сможет компенсировать провал в туротрасли региона, который ожидается. Это альтернатива (турпотоку из Китая и Кореи — ИФ), если инициативу поддержат", — сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток" президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

Ранее зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков сообщил журналистам, что власти края намерены компенсировать ожидаемый провал в туротрасли Владивостока за счет молодежи Дальнего Востока и Сибири.

"По ходу этих событий принимаем решение на переориентации на другие рынки. В первую очередь, мы делаем акцент на внутренние рынки РФ. Мы хотим сделать Приморский край привлекательным для молодежи Дальнего Востока и Сибири. Хотим акцентировать на приезд в рамках выходного дня", — отметил Шестаков.

По его мнению, Владивосток будет интересен молодежи из-за большого количества недорогого жилья, обилия событий и хорошо развитой гастрономии.

Также в планах властей активно развивать туризм с Японией и вести переговоры с Индией об открытии прямого авиасообщения.

"В конце марта состоится выезд губернаторов Дальнего Востока России в Индию. Мы будем поднимать вопрос открытия прямой чартерной линии с Владивостоком, в первую очередь, как крупным туристическим транспортным хабом. Это возможность заместить турпотоки", — отметил Шестаков.

По его мнению, отсутствие китайских и корейских туристов сказывается на гостиничном бизнесе, общепите, транспорте.

Как сообщалось, 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и Korean air. Все рейсы обе компании будут выполнять в терминал F "Шереметьево", который ранее был выделен для пассажиров из Китая. Авиакомпании "Аврора", S7 и "Якутия", до сих пор летавшие в Южную Корею регулярными рейсами, с 1 марта продолжат полеты в ограниченном чартерном режиме.

Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее из-за коронавируса было приостановлено пассажирское сообщение между РФ и Китаем.

Приморский край принимал три четверти въездного турпотока РФ из Республики Корея. По данным на первый квартал 2019 года, Приморья посетили 47 тыс. человек из Кореи, почти 46 тыс. из них туристы. Также за этот период край посетили 52,4 тыс. китайских туристов, всего въехало 73,4 тыс. человек. Около половины иностранцев прибыли в Приморье через авиационный пункт пропуска. Рост иностранного турпотока в Приморье в первом квартале 2019 года составил 29%.