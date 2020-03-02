Ранее сообщалось, что туркластер создается через ООО "Порт Лиинахамари" (дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель").

"Реализация указанного проекта планируется за счет финансовых средств "Норильского никеля" в размере 10,5 млрд рублей, общий объем капитальных вложений составит более 14 млрд рублей", — сказал Пристансков в ходе выездного заседания правительства Мурманской области в Мончегорске.

"Конечно, меры дополнительной государственной поддержки на развитие инженерной, транспортной инфраструктуры понадобятся и составят порядка 10 млрд рублей", — добавил он.

По словам Пристанскова, туркластер будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. При этом порт находится в транспортной доступности от аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ), который "Норникель" намерен восстановить и уже ведет соответствующие переговоры с Минобороны России, добавил он.

Согласно планам компании, туркластер будет создан в срок до 2030 года, при этом будет создано около 500 рабочих мест.

Как сообщалось, проект создания туркластера вошёл в число якорных для будущей территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о создании ТОР говорилось, что туристический кластер будет создан к 2025 году, его стоимость составит 12,5 млрд рублей (без учета НДС).

Как сообщалось, Минвостокразвития предлагает выделить под ТОР "Столица Арктики" пять участков в Мурманской области: Мурманск, Междуречье (Кольский район), Заполярный, Печенга и Корзуново (все в Печенгском районе).

В качестве якорных инвесторов в пояснительной записке к проекту правительственного постановления указаны пять компаний: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Порт Лиинахамари", ООО "Морской терминал Тулома", АО "Корпорация развития Мурманской области". Предполагаемый объем капвложений этих якорных инвесторов в период деятельности в ТОР превышает 139 млрд рублей.

В январе текущего года вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе рабочего совещания по вопросам создания ТОР сообщала, что компания "Норникель" через "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в приграничном Печенгском районе. Она отмечала, что туркластер уже получил поддержку Ростуризма и будет создан по аналогии с "Розой Хутор". Кузнецова также поясняла, что режим ТОР помимо налоговых преференций даст "существенные послабления по визовому режиму", что актуально для приграничного района.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Порт Лиинахамари" было зарегистрировано 15 августа 2019 года в Москве с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО составил 50 млн рублей. Генеральный директор — Анатолий Котоврасов, головная компания — ГМК Норильский никель".

Ранее сообщалось, что "Норникель" к концу 2020 года планирует закрыть плавильный цех Кольской ГМК в поселке Никель (Печенгский район), с которым связано порядка 800 сотрудников.

В октябре прошлого года президент "Норникеля" Владимир Потанин в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором Мурманской области сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в регионе. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры региона.