Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 28 февраля на сайте кабинета министров.

Ограничение начинает действовать с 00:00 по Москве 1 марта в воздушных пунктах пропуска, кроме Шереметьево, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Поручение дано Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором. МИД РФ поручено уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

О том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, ранее сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

При этом она заявила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air.

Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.

В Южной Корее по долгосрочным визам находятся 40 тыс. россиян, ещё 26-28 тыс. россиян ежемесячно посещают республику в безвизовом режиме, вопрос об эвакуации в связи с распространением коронавируса пока не рассматривается, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.