Первый случай коронавируса был зафиксирован в начале февраля у бельгийца, вывезенного на родину из очага возникновения эпидемии Covid-19 — китайского Уханя. Этот человек уже вышел из брюссельской больницы после пребывания в полной изоляции и отрицательных показаний анализов.

На этот раз речь идет о зараженном, помещенном в больницу в Антверпене. По данным газеты La Libre Belgique, которая ссылается на министерство здравоохранения, речь идет о фламандце, вернувшемся из района Франции, затронутого заболеванием.

У заболевшего "умеренные симптомы", но внешне он выглядит здоровым человеком, уточняют медики.