"Сегодня мы не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии, совершенно обосновано. Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под это наблюдение", — сказала она.

Попова отметила, что, по оценкам, на территории Италии сейчас находится около 30 тыс. россиян, прибывших туда в качестве туристов. Кроме того, по ее словам, наблюдаться необходимо в течение 14 дней инкубационного периода.

"Нужно быть обследованным в первые дни после контакта, а это, понятно, уже получается значительно раньше, чем вы вернулись в Российскую Федерацию. По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды. Сразу после контакта, если мы знаем об этом, затем медицинское наблюдение с ежедневным измерением температуры, затем десятый и одиннадцатый или двенадцатый день в сутки или двое", — пояснила она.

В Италии уже вторую неделю продолжается вспышка эпидемии коронавируса Covid-19, которая началась на севере страны. Заболели около 700 человек, 17 умерли. Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам не ездить в Италию, а туроператорам и турагентствам — приостановить продажу туров.