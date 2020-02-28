”В связи с растущей угрозой распространения вируса COVID-19 федеральное министерство здравоохранения и федеральное министерство экономики заявили об отмене ITB Berlin. Органы здравоохранения района Шарлоттенбург-Вильмерсдорф повысили требования и настаивают, чтобы все участники предоставили организаторам выставки информацию о том, не были ли они перед приездом в Берлин в зараженных районах и не общались ли с людьми, приехавшими из таких районов. Мы не в состоянии выполнить все эти требования", — говорится в заявлении выставочного центра Messe Berlin, который организует ITB.

Подчеркивается также, что выставка, в которой участвуют 10 тыс. компаний из 180 стран мира, имеет огромное значение для глобальной индустрии туризма. "Только требования властей, обладающих необходимой информацией о ситуации с коронавирусом и компетенциями, могло заставить нас отменить это важнейшее событие. Мы отвечаем за здоровье и благополучие посетителей, и должны с тяжелым сердцем подчиниться этим требованием", — заявил глава Messe Berlin Кристиан Геке.

Руководство компании также подчеркивает, что сталкивается с подобной ситуацией впервые за 54 года существования выставки.

ITB Berlin считается одной из двух главных туристических выставок в мире. Ещё 25 февраля организаторы заверяли, что она состоится.

В четверг министр здравоохранения Германии обьявил о начале эпидемии коронавируса в стране.