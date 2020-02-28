Ростуризм 27 февраля рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею на неопределенный срок из-за вспышки там коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки. Продажи туров в Китай из-за эпидемии закрыты с конца января. Туроператоры в пятницу обратились в правительство с просьбой определить срок действия запрета, так как туристы начали аннулировать туры с отдаленными датами вылета, в том числе осенью. По заявлению Ассоциации туроператоров, компании из-за этого несут огромные убытки, которые могут достичь десятков миллиардов рублей.

"Ростуризм 3 марта обсудит с туроператорами и Роспотребнадзором вопрос создания "дорожной карты" для поддержки турбизнеса на заседании Общественного совета. Это комплекс регламентов, которые создадут понятные правила игры для отрасли. Оценка ситуации зависит от позиции Роспотребнадзора — главного эксперта, определяющего степень опасности эпидемиологической обстановки", — сообщили в Ростуризме.

В пресс-службе добавили, что одним из способов поддержки турбизнеса может стать соглашение, которое подписывает турист перед выездом в Италию, Южную Корею или Иран о том, что он в курсе эпидемиологической обстановки, и ответственность за свое решение о поездке несет он сам, а не туроператор.

В Ростуризме также подчеркнули, что рекомендации – это не запрет поездок. "Мы обязаны информировать туристов об опасности, и не можем позволить себе недооценивать риски. Тем не менее, туристы вправе сами принимать решение о поездке под свою ответственность", — заявили в ведомстве.