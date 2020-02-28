В пятницу депутат Законодательного собрания Максим Резник сообщил в своем телеграм-канале, что в октябре 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился в Смольный с письмом о передаче РПЦ Спаса на крови. По его данным, 5 марта власти города проведут по этому вопросу совещание.

В музее "Исаакиевский собор" опровергли информацию о письме митрополита по вопросу передачи храма, предположив, что речь идет о ризнице Спаса на крови.

"Было обращение по ризнице (от РПЦ — ИФ), датированное октябрем. Мы на обращение ответили, обосновали в ответном письме, почему мы не можем передать ризницу. Вопроса о передаче ризницы пока не стоит, там музей, экспозиция... По Спасу на крови обращений от церкви не было", — сказал собеседник агентства.

Разъяснение было дано комитету имущественных отношений Петербурга в ответ на письмо от 12 февраля 2020 года.

В пресс-службе Санкт-Петербургской епархии "Интерфаксу" сообщили, что у митрополита на следующей неделе не запланировано таких совещаний и подчеркнули, что обращений о передачи Спаса на крови от юристов епархии властям города не направлялось.

"Начинается Великий пост. Первая неделя особенно строгая. Насколько мне известно, в связи с этим никаких серьезных встреч и совещаний у митрополита не запланировано. О совещании 5 марта ничего нам неизвестно", — сказала агентству начальник сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова.

"Юридический отдел епархии никаких заявок на передачу Спаса на крови не отправлял", — добавила она.

Вместе с тем источник в администрации города подтвердил "Интерфаксу" о запланированном на 5 марта совещании по вопросу передачи объекта РПЦ, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете имущественных отношений города, ведомство располагает обращением от Санкт-Петербургской Епархии о передаче РПЦ часовни-ризницы Спаса на крови.

"Указанное обращение не является официальной заявкой, требуемой в соответствии с федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ для рассмотрения указанного вопроса по существу. В случае подачи религиозной организацией заявки и необходимого пакета документов, предусмотренных 327-ФЗ, вопрос о передаче объекта религиозной организации будет рассмотрен комитетом в установленном порядке", — отметили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодня какие-либо мероприятия по передаче Спаса на крови КИО не проводятся.

В комитете разъяснили, что по закону для принятия решения о передаче религиозной организации городского объекта недвижимости требуется подтверждение принадлежности объекта к имуществу религиозного назначения.

Спас на крови входит в состав государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".