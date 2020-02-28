"С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", — отметила вице-мэр.

По ее словам, также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших пассажиров из этих стран, включая информацию о местах их дальнейшего пребывания. Такие меры необходимы для контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву.

Ракова отметила, что пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры. И у них также будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, и выдаваться памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия.

При этом, как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китая. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из Китая в течение последних двух недель.