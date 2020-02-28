В забеге приняли участие около 40 тысяч человек, в том числе иностранные спортсмены.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи лично дал начало марафону. Для забега перекрыли ряд центральных улиц города.

Изначально местные власти решили запретить всем иностранцам участвовать в забеге из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса, пообещав возместить им взносы за участие. Однако затем они пересмотрели свои решение, допустив до забега тех иностранцев, которые приехали в Тель-Авив за несколько дней до марафона.

Ранее сообщалось, что израильское руководство запретило въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой в этой стране заражений коронавирусом. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Также власти Израиля запретили въезд в страну иностранцам, которые недавно посетили Китай и ряд азиатских стран.

Около 1,7 тыс. израильтян в настоящий момент находятся под карантином в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случая заболевания.