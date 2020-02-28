В терминале F, который ранее был выделен для приема пассажиров из Китая, будут обслуживаться рейсы SU 512 Москва — Тегеран/SU 513 Тегеран — Москва, а также SU 250 Москва — Сеул/SU 251 Сеул — Москва. Туда же переводятся рейсы KE 923/924, выполняемые "Аэрофлотом" совместно с авиакомпанией Korean Air.

Кроме того, в терминале F с 1 марта будет происходить обслуживание всех рейсов "Аэрофлота", прилетающих из Италии, говорится в сообщении. При этом рейсы из Шереметьево в эту страну будут осуществляться из терминалов, указанных в расписании. "Аэрофлот" летает из московского аэропорта в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте компании.

Накануне сообщалось, что Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья из-за эпидемии коронавируса в этих странах. Позднее Минтранс сообщил, что с 28 февраля РФ ограничит авиасообщение с Ираном: полеты продолжат только "Аэрофлот" и Mahan air. С 1 марта будут "урезаны" воздушные перевозки между РФ и Южной Кореей: регулярные рейсы сохранят "Аэрофлот" и Korean Air. По рейсам в Италию ограничительных решений не принималось.

До этого, в конце января, были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай, а с 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F Шереметьево.