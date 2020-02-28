"Долгое время я старался не распространять негативную информацию, чтобы еще более не напрягать и без того напряженный наш сектор. Реальная ситуация в гостиничном бизнесе довольно сложная, за последние три месяца мы сократились почти на 30-40% по сравнению с прошлым годом", — написал Алавердашвили в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, на фоне роста прибывающих в Грузию туристов, очень трудно объяснить инвесторам, почему у гостиничного бизнеса стало меньше доходов. "В этих условиях мы все же ищем и находим пути сохранить персонал отелей (самая большая проблема), чтобы не сделать бизнес еще более убыточным и не сбежали бы из страны инвесторы", — пишет Алавердашвили.

Согласно официальным данным, Грузию в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев – 9,4 млн человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 5,1 млн человек (рост на 6,8%). Доходы Грузии от туризма в прошлом году увеличились на 1,4%, до $3,3 млрд.

Рекордное количество иностранцев посетило Грузию и в январе 2020 года, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 19,8% — до 633,2 тыс. человек, в том числе туристов было 363,6 тыс. человек (рост на 18,9%).

Что касается гостиниц и ресторанов, то по данным Национальной службы статистики, их доходы за январь-июнь 2019 года выросли на 13,6%. Данные по итогам года, а также за январь 2020 года пока не обнародованы.

Между тем, как заявила на этой неделе журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, приостановка авиарейсов из КНР и Ирана в республику, решение о котором было принято правительством в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19, наносит турсектору Грузии ущерб в размере не менее $11 млн в месяц.