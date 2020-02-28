Церемония награждения состоялась 27 февраля. Оргкомитет премии присудил награду Курорту Красная Поляна в номинации "Ребрендинг года" и отметил вклад курорта в развитие внутреннего и международного туризма.



"Ребрендинг курорта такого масштаба – это уникальное событие на туристическом рынке в России. Глобальные изменения произошли не только в названии, но и в инфраструктуре, а также линейке новых мировых брендов отелей. Гости курорта уже отметили появление новых услуг и развлечений, благодаря которым отдыхать можно круглогодично", — сказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.



Горный курорт "Горки Город" в Сочи в рамках ребрендинга изменил название на Курорт Красная Поляна в сентябре прошлого года. В стратегию обновления вложено около 5 млрд рублей.