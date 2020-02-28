Ростуризм 27 февраля рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи со вспышкой в этих странах коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки.

"Решение обратиться в правительство было принято на ежегодном собрании членов АТОР 27 февраля. Письмо направлено на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой. В нем говорится, что применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка "до нормализации эпидемиологической обстановки" не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций. При этом рекомендации Ростуризма являются основанием для расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов в Италию, Южную Корею и Иран, что повлечет существенные финансовые убытки для туроператоров", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ассоциации.

В письме также говорится, что Ростуризм ссылается на статью 14 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которая указывает, что в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

"При этом туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора). Данная норма ставит туроператоров в заведомо неравное положение относительно партнеров из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты, в частности, авиакомпаний и страховых компаний, которые вправе удерживать денежные средства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, а туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки", — следует из текста письма.

Его авторы подчеркивают, что перевозка является неотъемлемой частью туристского продукта и нередко составляет половину и более его стоимости.

"Отсутствие сроков приостановки продаж при использовании формулировки "до нормализации обстановки", на неопределенный срок, безальтернативно устанавливает стопроцентные возвраты туристам и уже привела к массовым отказам туристов о туров, даже от тех, которые запланированы на дальние даты (вплоть до осени текущего года)", — говорится в письме.

Туроператоры также напоминают, что если Южная Корея и Иран являются относительно не массовыми направлениями, то Италия – одно из самых популярных круглогодичных направлений в Европе.

"Понесенные убытки от очень большого количества аннуляций, полученных в результате бессрочных рекомендаций федерального органа власти, могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу. Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий", — говорится в письме.

В АТОР подчеркивают, что Ростуризм действует строго в рамках административного регламента и не может самостоятельно установить продолжительности действия обстоятельств, связанных с коронавирусом.

"Роспотребнадзор, взаимодействуя с международными организациями здравоохранения, в том числе Италии, Южной Кореи и Ирана, имеет возможность хотя бы примерно определить продолжительность вводимых ограничений исходя из динамики появления новых заболевших и пациентов с положительным результатом лечения, и мер, принимаемых руководством этих стран по недопущению распространения вируса", — отмечается в письме.

АТОР просит правительство в сотрудничестве с Роспотребнадзором рассмотреть ситуацию на предмет оценки продолжительности вводимых мер и определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля, что позволит ограничить обращения за аннуляциями туров на более поздние даты. Для определения разумного срока продолжительности действия рекомендаций ассоциация предлагает использовать сроки карантина, введенного правительством Италии – до 9 марта, а затем при необходимости продлевать рекомендации.

Туроператоры также просят определить срок приостановки реализации туров в Корею и Иран, чтобы можно было продавать туры с датами вылета после окончания действия этой меры.

Ранее сообщалось, что Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в министерство экономического развития с просьбой о финансовой поддержке туроператоров, несущих убытки из-за запрета поездок в связи с эпидемией коронавируса.