"Туристическое управление Таиланда (ТАТ) продолжает ежедневный мониторинг ситуации вокруг коронавируса в стране и заявляет, что, при соблюдении необходимых мер предосторожности, туристы без опасений могут планировать поездку в Таиланд. На данный момент в стране зафиксирован 41 случай заражения, 28 пострадавших уже выздоровели и вернулись домой. Тринадцать пациентов продолжают лечение и их состояние улучшается. Ни одного летального исхода нет", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

По данным ТАТ, сейчас в Таиланде отдыхают порядка 60 тысяч туристов из России. "Паники и обеспокоенности среди них турбизнес не фиксирует", — сообщили в пресс-службе.

При этом туристов просят соблюдать основы безопасности, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения Таиланда для снижения риска коронавирусной инфекции. Среди рекомендаций – избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа, а также контактов с животными и птицами в дикой природе и на фермах и употребления термически-необработанных продуктов.

Туристам также советуют соблюдать правила "респираторного этикета", то есть реже прикасаться к носу, рту, глазам. Всегда мыть руки с мылом или использовать антисептические средства, следить за температурой.

"Если вы испытываете такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, насморк и одышка в течение 14 дней, наденьте маску и обратитесь за экстренной медицинской помощью. Сообщите медицинскому работнику о своей истории поездок, чтобы избежать осложнений", — рекомендует министерство туризма.

Горячая линия департамента по контролю за заболеваниями в Таиланде – 1422, туристической полиции – 1155.