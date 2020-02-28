Победителями стали специалисты в сфере туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской и Тульской областей.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.

"В этом полуфинале победили девять мужчин и 11 женщин, двум самым молодым — по 25 лет, самым опытным по — 56 лет. Победители представляют 11 регионов России. Почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком", — сказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

"Ведущие эксперты индустрии гостеприимства оценивали проекты наших участников. Важно, что эти проекты были самых разных масштабов и направлений индустрии гостеприимства: от тура на небольшой завод по производству пряников до глобальной цифровой платформы по организации детского отдыха во всей России, от веревочного парка в Орловской области до масштабного литературного конкурса, позволяющего рассказать сотням тысячам читателей о регионах России. Самое важное, что защита проектов переросла в конструктивное обсуждение, а часть экспертов, заинтересовавшиеся проектами, прямо в зале делали предложения по совместной их реализации и сотрудничеству", — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Путешественник, ведущий телевизионного проекта "Поедем, поедим!" Джон Уоррен поделился наблюдениями о многогранной русской кухне и обсудил с участниками инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие туризма в нашей стране. Екатерина Шаповалова, автор-методист и координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России", рассказала конкурсантам, как создать и развивать проект в сфере гастрономического туризма.

Всего в региональном полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства", получивший название "Прогулка за пряником", приняли участие 118 конкурсантов из 23 регионов.

Первый региональный полуфинал состоялся в Сочи. В марте очные соревнования пройдут еще в семи городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся в финале за звание "Мастеров гостеприимства", который планируется провести в апреле в Москве.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Организаторами конкурса выступили АНО "Россия — страна возможностей" и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).