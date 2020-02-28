"До настоящего времени на Хоккайдо были подтверждены 63 случая инфицирования (коронавирусом — ИФ), и необходимо предпринять меры по сдерживанию скорости распространения заболевания", — сказал губернатор на пресс-конференции в пятницу.
Режим чрезвычайной ситуации продлится с 28 февраля до 19 марта.
Также губернатор призвал жителей Хоккайдо на эти выходные оставаться дома.
Ранее число зараженных COVID-2019на территории Японии достигло 891 человек.
На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4 184, увеличившись за сутки на 654 случаев, сообщала ранее гонконгская газета South China Morning Post.