Для определения лучших были проанализированы такие параметры, как рост числа положительных отзывов путешественников об отелях, ресторанах и достопримечательностях, увеличение количества бронирований и поисковые запросы о направлении. Также учитывались закладки, которые пользователи сервиса ставили на том или ином направлении, чтобы сохранить информацию о нем и вернуться к ней позже.

Топ-25 самых быстрорастущих направлений возглавил Калининград – интерес туристов к городу многократно вырос после введения с 1 июля 2019 года электронных виз для граждан 53 стран. Следом расположились город-курорт Саранда в Албании и столица Ливана Бейрут. В топ-5 также вошли египетский Луксор и курорт Науса на острове Парос в Греции.

Среди других наиболее быстрорастущих направлений – остров Рюген в Балтийском море (Германия), остров Фукуок во Вьетнаме, прибрежная коммуна Монополи в Италии, мексиканский город Ла-Пас и карибский остров Кюрасао.

Tripadvisor также назвал топ-35 направлений Европы в 2020 году, они получили звание Travelers' Choice Destination Award. В рейтинг вошли сразу три российских города – Петербург, Москва и Сочи.

Топ-35 лучших европейских направлений в 2020 году возглавил Лондон, следом расположились Париж и греческий остров Крит. Завершили пятерку Рим и остров Сицилия в Италии. В топ-10 вошли остров Майорка в Испании, Барселона, Стамбул, Прага и остров Родос в Греции.

Санкт-Петербург оказался на 21-м месте – пользователи Tripadvisor назвали его "культурным сердцем" России и посоветовали посетить Спас на Крови, Эрмитаж и Петергоф. Москва заняла 26-ю позицию, среди самых популярных достопримечательностей столицы — Храм Василия Блаженного, Красная площадь и Кремль.

Сочи в рейтинге на 30-м месте – пользователи особенно отметили Олимпийский парк, горный кластер в Красной поляне и дендрарий.