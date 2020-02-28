Ранее сообщалось о 256 новых случаях заболевания коронавирусом.

Таким образом, общее количество случаев инфицирования COVID-2019 в Южной Корее составило 2337. 13 человек скончались.

Между тем, уже 58 стран мира в связи с угрозой коронавируса ограничили транспортное сообщение с Южной Кореей.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.