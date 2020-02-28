"В гигантском котле будет сварен пельмень весом более 90 кг", — сказал представитель оргкомитета.

По его словам, начинен пельмень будет несколькими сотнями маленьких пельмешек.

"Бульон для варки поставим на печь в пять утра, к началу праздника вода закипит. Опускать пельмень в котел будем при помощи крана-манипулятора, таким же образом будем его и доставать", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что гостей праздника обязательно угостят пельменем-великаном.

Кроме того, в программе народных гуляний — конкурсы, игры, дегустация ухи и блинов.