Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "экипаж самолета Москва – Бангкок доложил о возврате на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла". "На борту 191 пассажир и экипаж из 14 человек", — сказал собеседник агентства.

Авиакомпания "Россия" предоставит пассажирам вынужденно севшего во Внуково самолета резервный борт. "Для выполнения рейса оперативно готовится резервное воздушное судно. Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. В терминале Внуково им будут предоставлены напитки и горячее питание. Вылет резервного самолета планируется после 13:30 мск", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Самолет, совершивший вынужденную посадку, вылетал из другого московского аэропорта — Шереметьево. Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, самолет совершил посадку во Внуково по решению капитана воздушного судна, так как в этом аэропорту у авиакомпании "Россия" находится ремонтная база.