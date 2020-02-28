"Последние месяцы Италию активно бронировали и на февраль, и на 8 марта, глубина продаж у туроператоров доходила до октября, поэтому запрет реализации туров больно ударил по их планам. В связи с рекомендациями Ростуризма компании вынуждены отменять круглогодичные чартерные программы в страну. Тем не менее, от туров на ближайшие даты российские туристы не отказываются, особенно горнолыжники – аннуляции носят единичный характер. В случае отказа туроператоры возвращают деньги за тур согласно российскому законодательству", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, в качестве альтернативы туристам, желающим заменить тур в Италию, предлагают экскурсионные поездки в Чехию, Стамбул, во Францию. Горнолыжникам предлагают туры в Австрию, а любителям пляжного отдыха – в Турцию, ОАЭ, Сочи и Крым.

"По турам на более поздние даты люди занимают выжидательную позицию, здесь аннуляций также немного, а в качестве альтернативных летних направлений выбирают Турцию, Грецию и Кипр", — добавила она.

По словам Тюриной, основные убытки из-за приостановки продаж туров в Италию понесут туроператоры. "Компании будут осуществлять возврат средств туристам в полном объеме, но отельеры не вернут деньги туроператорам. То же самое касается предоплаченной перевозки, ведь решение Ростуризма и Роспотребнадзора не распространяется на авиакомпании", — пояснила эксперт.

27 февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею на неопределенный срок в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах. После этой рекомендации туристы, купившие туры у туроператоров, имеют право требовать полного возврата средств за оплаченные туры.