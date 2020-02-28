"По нашей предварительной оценке ущерб в сфере выездного туризмами в период до 25 февраля составил около 27 млрд руб. Это предварительные данные без учета потерь на итальянском направлении", — сказала она.

По словам Ломидзе, аналитики АТОР мониторят ситуацию, и объем ущерба будет уточняться. Она добавила, что сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров.

Россия с конца января закрыла въезд для организованных туристов из Китая, а с 20 февраля – и для самостоятельных из-за эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубей. 24 января Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в Китай, и все российские туристы к 4 февраля были оттуда вывезены. С 27 февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за вспышки там коронавируса. Туристы могут вернуть деньги за все приобретенные туры.