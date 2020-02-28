"Эн+ Туристическая инфраструктура" приобрела 49% в капитале туроператора у ООО "ИЭ-Актив", которым владеет "Иркутскэнерго". Таким образом у "ИЭ-Актив" осталось доля в 1% в капитале туроператора (ранее было 50%). Еще 50% в собственном уставном капитале владеет сам "Гранд Байкал".

В En+ и "Иркутскэнерго" не комментируют сделку.

Ранее сообщалось, что ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура" было создано в 2019 году. Компания была создана для объединения непрофильных активов En+ и "Иркутскэнерго", сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время "Эн+ Туристическая инфраструктура" также контролирует ООО "Парк-отель "Бурдугуз", которое управляет одноименной гостиницей на берегу Иркутского водохранилища и двумя гостиничными комплексами на мысе Бурном и в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

"Гранд Байкал" управляет иркутским "Байкал бизнес центром", горнолыжным курортом "Гора Соболиная" в Иркутской области, а также несколькими турбазами и пансионатами в Прибайкалье.

"ИЭ-Актив" в настоящее время является основным владельцем ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура".