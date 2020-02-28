Она уточнила, что РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнеров туроператоров как за рубежом, так и в России.

Аналогичные письма направлены замминистра ведомства Сергею Галкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

"В связи с прекращением реализации туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран и необходимостью возмещения средств потребителям за несостоявшиеся туры или перебронирования российские туроператоры несут серьезные финансовые потери. В частности, гостиницы и иные средства размещения КНР, как правило, не возвращают денежные средства за размещение, мотивируя это тем, что они могут быть использованы в будущем, когда возобновятся турпоездки в КНР", — говорится в письме.

Тюрина добавила, что туроператорам также необходимо обеспечить возврат средств от авиаперевозчиков за уже оплаченные авиабилеты без штрафов. "Всего на момент прекращения продаж туров в КНР находилось около 8 тыс. организованных туристов из России, и около 30 тыс. туров было реализовано с глубиной продаж до июня нынешнего года включительно. Кроме того, были отменены более 40 тыс. поездок туристов из КНР в Россию с глубиной продаж до апреля 2020 года", — отметила эксперт.

Она напомнила, что рекомендацию не посещать Китай Ростуризм выпустил 24 января, а через месяц последовало указание для туроператоров временно приостановить формирование и реализацию туров в Италию, Республику Корея и Иран.

"На этих направлениях работает более 40 российских туроператоров. И по закону они обязаны вернуть туристам деньги в полном объеме, если те еще не начали путешествие", — сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери. "А в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки, ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность", — заключила Тюрина.