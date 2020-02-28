Сегодня в 10:45 Самолет, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, возвращается в аэропорт по техническим причинам

МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Самолет, совершающий рейс Москва – Бангкок, возвращается в аэропорт Шереметьево в связи с возникновением трещины на стекле в кабине пилотов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Экипаж самолета Москва – Бангкок доложил о возврате на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла. На борту 191 пассажир и экипаж из 14 человек", — сказал собеседник агентства.

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