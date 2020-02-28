"По имеющимся данным, в РК находятся порядка 40 тыс. граждан Российской Федерации (по долгосрочным — свыше двух месяцев — визам), а также около 250 сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. Ежемесячно Южную Корею посещают 26-28 тыс. россиян в рамках безвизового режима", — говорится в ответе посольства РФ в Южной Корее на соответствующий запрос агентства.

В дипмиссии пояснили, что вопрос об экстренной эвакуации россиян из Республики Корея в связи с распространением коронавируса "в настоящее время не рассматривается".

"Желающие российские граждане могут покинуть РК, воспользовавшись регулярными и чартерными рейсами", — говорится в ответе посольства.

В среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всем компаниям, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

"С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливается все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", — сказала Голикова на брифинге в Москве.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, больше всего больных — 1 тыс.766 — выявлено в Южной Корее.

Кроме того, в Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа заболевших коронавирусом COVID-2019 за сутки — 505 случаев, сообщало в четверг агентство Yonhap со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По данным Yonhap, из 505 новых случаев заболевания 422 приходится на город Тэгу — один из местных эпицентров распространения коронавируса, расположенный в 300 км к юго-востоку от Сеула.