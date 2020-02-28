Подробная статистика перевозок на международных и внутрироссийских воздушных линиях через аэропорт в сообщении не приводится.

Как сообщалось, в 2019 г. Внуково приняло более 24 млн пассажиров, на 12% больше, чем годом ранее.

Также сообщалось, что пассажиропоток Шереметьево в январе 2020 г. уменьшился на более 5%, до 3,39 млн человек (его статистика включает детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — Домодедово — напротив, показал положительные результаты за январь, нарастив пассажиропоток год к году на 13%, до 2,1 млн человек.