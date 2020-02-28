Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно распоряжению, ограничение будет действовать с 28 февраля.

МВД РФ и его территориальным органам в связи с этим поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну гражданам Ирана, направляющимся в Россию с вышеперечисленными целями.

МИД РФ временно приостановит прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана в диппредставительствах и консульствах России.

Также МИД поручается временно приостановить оформление виз гражданам Ирана в форме электронного документа.

Кроме того, МВД РФ приостанавливает оформление и выдачу разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами российской территории.

В документе отмечается, что данные решения "обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", предприняты в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.