Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

Ограничение начинает действовать с 00:00 мск 1 марта в воздушных пунктах пропуска, кроме аэропорта Шереметьево, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Поручение дано Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором.

МИД РФ поручено уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Между тем, о том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, ранее сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. При этом она заявила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air.

Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.