Эта мера прописана в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров.

Решение начинает действовать с 00:00 мск 28 февраля "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ",

"Временно приостановить прием документов, оформление и выдачу транзитных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также аннулировать ранее выданные визы указанной категории", — говорится в одном из пунктов распоряжения правительства.