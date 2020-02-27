"Сначала двое были переведены в лечебные заведения в связи с обнаружением позитивных анализов на коронавирус, и со временем еще двое наших сограждан попали в лечебные заведения Японии с тем же самыми показателями", — процитировали в МИД начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы министерства Максима Коваленко.

Он сообщил, что консул Украины в Японии находится на постоянном контакте с соотечественниками. "Состояние здоровья их в целом нормальное. Все пожелания, все возможные просьбы сразу же прорабатываются, и по возможности решаются непосредственно посольством Украины в Японии", — сказал Коваленко.

Дипломат отметил, что первичные тесты на подтверждения коронавируса обязательно дополнительно проверяются японскими медицинскими службами, поэтому окончательные результаты будут известны позже.

Ранее в Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. По словам Коваленко, состояние здоровья девушки не критическое, у нее немного повышена температура, в целом она чувствует себя нормально и пробудет на карантине, по крайней мере, 14 дней.