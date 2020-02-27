"В марте текущего года будет запущен веб-сайт. В настоящее время швейцарские специалисты проводят тренинги для наших аудиторов. Также проходят тренинги по международным стандартам ISO", — сказала Саглам агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По ее словам, с мая текущего года начнется прием заявок от отелей на присуждение "звезд".

Саглам также отметила, что за последние пять лет в Азербайджане открылось очень много отелей, которые не соответствуют общепринятым международным стандартам.

"Кроме того, сталкиваемся с фактами, самовольного присуждения звезд, причем не соответствующих уровню оказываемых услуг", — подчеркнула Саглам.

Глава Ассоциации также отметила, что национальная система классификации звезд отелей основана на системе Европейской ассоциации отелей "HOTREC".

"Применение европейской системы позволит увеличить туристический поток, так как туристы, в первую очередь, обращают внимание на чистоту и безопасность в отеле. Кроме того, это будет мотивацией отелям соответствовать уровню полученных звезд, а также качеству предоставляемых услуг", — сказала Саглам.

В рамках проекта Ассоциация планирует проведение различных тренингов, семинаров, вебинаров на тему, как правильно управлять отелем, определение качества услуг.

Глава Ассоциации подчеркнула, что период действия полученной классификации составит три года, и для каждого отеля стоимость будет зависеть от количества "звезд", комнат и дислокации.

"Тарифы для получения звезд будут предоставлены в конце апреля текущего года", — сказала директор.

Саглам подчеркнула, что система будет работать в соответствии с единой системой стандартов для отелей Hotelstars Union, где будет предоставлена информация об отелях, которые прошли международную классификацию. В настоящее время идут работы по интеграции отелей через туристические сайты TripAdvisor, booking.com, Airbnb".

Глава Ассоциации добавила, что данная система рассчитана только для отелей, так как для того чтобы охватить всю отельную структуру потребует достаточного количества времени.

"Для хостелов и гостевых домов будет запущен отдельный проект, который планируется начать через год", — добавила Саглам.