После решения индивидуальных и групповых аналитических заданий в первый день конкурса далее участники представляют свои проекты наставникам конкурса. В общей сложности им предстоит пройти три тура.

В частности, Алексей Самохин из Тулы разработал проект по бронированию коротких поездок, наполненных нестандартными яркими впечатлениями. Сервис бронирования туров выходного дня, однодневных туров и экскурсий под рабочим названием "Стрелка" пока развивается на уровне Тульской области.

"Я понял, что мне как семейному туристу с маленькими детьми неудобно и неинтересно ездить по стандартным, давно разработанным маршрутам, тем более, что родную область я уже отлично изучил. Между тем, в Туле есть не только пряники, самовары и оружие – здесь можно покататься на танках, спуститься в пещеры, заняться йогой на SUP-серфе, поучаствовать в чайной церемонии и даже потанцевать на балу в старинной усадьбе", — рассказал журналистам Самохин.

"Я хочу показать это разнообразие, помочь местному бизнесу развиваться, а туристам — проводить время с интересом и пользой. Поддержка от государства нужна только в плане информационного продвижения – остальное делаем сами", — отметил конкурсант из Тулы.

Конкурсантка из Калуги предложила проект по знакомству с городами Засечной черты, в которую входят Тульская, Калужская, Брянская и Московская области. А юный конкурсант из Белгородской области решил представить на конкурсе свой проект по развитию агротуризма.

Финалисты конкурса станут известны вечером в четверг. Предполагается, что их будет не менее 20 человек.

Всего в полуфинале в Туле принимают участие 118 конкурсантов из 23 регионов России.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие проекты получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Первый полуфинал прошел в Сочи, еще в семи городах полуфиналы пройдут в марте. По их итогам 200 участников будут приглашены для участия в финале и только 50 из них получат звание "Мастера гостеприимства". Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.