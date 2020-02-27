Изначально запрет хотели ввести, начиная с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу прямо с четверга. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом.

Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления у него заражения этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все люди, прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться дома под карантином на протяжении 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Также в четверг израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке всех перелетов в Италию и в Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио откладывается до апреля. Ранее авиакомпания собиралась запустить этот рейс 11 марта. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.