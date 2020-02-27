В Тегеране и других городах Ирана приняли решение отменить пятничные молитвы. В Иране к настоящему момент выявлено 254 случая заражения COVID-19. Летальный исход зафиксирован в 26 случаях. Для борьбы с коронавирусом задействовали минобороны страны, при поддержке которого начато производство жидких дезинфицирующих средств и гигиенических масок.

В иранском Минздраве сообщили, что на следующей неделе откроют 15 специальных медицинских лабораторий, в которых будет проводиться диагностика на предмет заражения коронавирусом.

Границы с Ираном перекрыл ряд соседних стран, в том числе Ирак, Турция и Афганистан.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился начать эвакуацию катарских и кувейтских подданных из Ирана из-за вспышки коронавируса.

В свою очередь власти Саудовской Аравии в четверг объявили, что приостанавливают въезд в королевство людей, желающих совершить умру — малое паломничество в Мекку не в месяц хаджа. Также ограничения затронут тех, кто желает побывать в мечети Аль-Масджиди ан-Набави в Медине — месте погребения пророка Мухаммеда.

Авиакомпания Emirates сообщила, что приостанавливает перевозку пассажиров в Саудовскую Аравию из ряда стран, среди которых — Китай, Италия и Иран.

Иракское руководство со своей стороны приняли решение запретить проведение любых общественных мероприятий, а также приостановило разрешение для въезда в страну туристов из 9 стран — Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Италии, Бахрейна и Кувейта. в Ираке также закрыли школы и университеты до 7 марта.

В общей сложности в ближневосточном регионе зафиксировано более 350 случаев заражения новым типом коронавируса. Наибольшее число инфицированных — в Иране.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань — административного центра китайской провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.

В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 тыс. 497 случаев заболевания.