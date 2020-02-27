"Мы действуем строго в соответствии с распоряжением правительства РФ, которое запретило въезд граждан Китайской Народной Республики на территорию РФ практически с любыми целями. С 21 числа мы уже первых китайцев не допустили на борт", — сообщили "Интерфаксу" в компании Ecolines в пятницу.

Собеседник отметил, что граждане Китая могут приобрести билет для въезда в РФ, но не будут допущены в автобус.

"У нас продажа билетов идет в интернете, каждый, кто хочет, может зайти на сайт и купить билет. Первичный контроль мы осуществляем при посадке, например, проверяем, есть ли виза, не просрочена ли она. А в данном случае, если есть паспорт гражданина Китая — всё, доступ запрещен. Если мы его привезем, то нас накажут", — сказали в компании.

Собеседник добавил, что в соответствии с директивами всех контролирующих органов салоны автобусов перевозчика моют тщательнее, чем раньше, используя более сильные химикаты.

Автобусы компании Lux Express также не везут в РФ граждан Китая.

"Распоряжение правительства выполняется, мы их не везем. Их не берут на борт, и дальше они могут оформить возврат 100% стоимости билетов. Это не огромное количество, за неделю это десятки человек... Если приходит гражданин Тайваня или Гонконга, мы звоним на российскую границу и уточняем (нет ли запрета — ИФ), если все нормально, то везем", — сказали в компании.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 20 февраля временно приостановлен допуск через границу РФ граждан КНР, въезжающих в РФ для работы, в частных, учебных и туристических целях.